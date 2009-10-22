Ющенко призывает к активизации усилий по воспитанию у детей патриотизма и здорового образа жизни

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость активизации усилий по воспитанию у детей патриотизма и здорового образа жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступающие сегодня на пятом Всеукраинском совещании «С любовью и заботой к детям».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что, в частности, переломить ситуацию с распространением среди детей СПИДа, других опасных болезней можно не только при помощи медицинских программ, но и при помощи образовательных, воспитательных программ.

Также он большое значение предоставляет физическому воспитанию детей. «Я не хочу искать антологию, но другого примера нет, я не хочу возвращаться к «Зарнице» в буквальном смысле этой игры, но я убежден, что идея была правильной – потому что если у маленького гражданина нет идеи, а воспитывается он лишь на досуге, это воспитание, которое не дает мотивов, и дает неправильные представления о приоритетах», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил важность патриотического воспитания детей. «Я хотел бы сказать в адрес нашего самого молодого министра – министра молодежи и спорта: очевидно, что в повестке дня большая проблема молодежного движения, большая проблема молодежных организаций», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент подчеркнул, что очень часто для развития той или другой важной социальной программы не хватает не денег, а желания: «Если проблемой номер один являются лозунги на дорогах – тогда этот вопрос становится тупиковым. В текущем году национальная программа поддержки украинского языка профинансирована на 1,2 миллиона гривен, реклама на дорогах профинансирована на 10 миллионов. Вопрос: мы бедные или…».

Также значительное внимание в своем выступлении глава государства уделил продолжению реформ в системе образования.