В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение
17:31, 16 октября 2009Страна
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В связи с лавиноопасностью
В Закарпатской области объявили штормовое предупреждение в связи с лавиноопасностью. Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области.
Как говорится в сообщении, сегодня, а также 17-18 октября на высокогорье Закарпатской области объявляется лавиноопасность.
По этому поводу ГУ МЧС в Закарпатской области рекомендует местным жителям и туристам воздержаться от восхождения в горы и соблюдать правила личной безопасности.
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