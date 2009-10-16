Женщины, которые едят чрезмерное количество продуктов, содержащих лакрицу, во время беременности, подвергают своего ребёнка риску интеллектуальных и поведенческих нарушений. Врачи Университета Хельсинки /Финляндия/ и Университета Эдинбурга /Великобритания/ установили, что дети, матери которых употребляли во время беременности много продуктов с лакрицей, имеют худшие когнитивные способности, испытывают синдром дефицита внимания и гиперактивность.

Медики говорят, что основной компонент лакрицы, глициризин, обладает негативным действием на плаценту и позволяет гормонам стресса перейти от матери к плоду. Высокие уровни таких гормонов под названием глюкокортикоиды отрицательно влияют на развитие мозга младенца и ассоциируются с поведенческими расстройствами в детстве.

Употребление в пищу более ста граммов лакрицы за неделю беременными женщинами затрагивало интеллект и поведение ребёнка в будущем, определили исследователи. Такие дети хуже выполняли тесты на выявление познавательного потенциала и чаще имели поведенческие проблемы. Кроме того было замечено, что чрезмерное потребление лакрицы способствовало сокращению срока беременности, а у детей вызывало сердечные и метаболические нарушения. По мнению авторов исследования, беременные женщины должны избегать продуктов с лакрицей, включая различные мучные изделия, сиропы, компоты, карамель и пастилу.

ami-tass.ru