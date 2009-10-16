Самый точный способ измерения температуры

Шведские ученые доказали, что наиболее надежным методом диагностики лихорадки является измерение температуры в прямой кишке – оно значительно превосходит по точности аналогичные измерения во рту и в ухе, сообщает The Local.

Исследователи из Университета Эребру сравнили воспроизводимость результатов измерения температуры во рту, в ухе и в прямой кишке у 323 пациентов университетской клиники.

На основании результатов исследования ученые сделали вывод, что ни один метод не представляет собой удовлетворительную альтернативу ректальной термометрии, которая оказалась наиболее точной.

Как пояснил главный врач клиники Ханс Холмберг (Hans Holmberg), если приходится полагаться на результат единичного измерения (а именно так чаще всего и происходит в практике врача), ни один метод, кроме ректальной термометрии, не дает результатов достаточной точности и, следовательно, не работает на практике.

Это происходит из-за того, что на показания ушного термометра влияют волосы и ушная сера, а при измерении температуры во рту пациенту сложно удержать градусник в одном положении достаточно долго. Популярная в России термометрия под мышкой считается еще менее точной и удобной, поэтому в западных странах сейчас практически не применяется.

medportal.ru