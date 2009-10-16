В Украине открыто первое общежитие для отсталых

На Закарпатье открыли первое в Украине общежитие для выпускников интерната с интеллектуальной недостаточностью.

Как передает корреспондент УНИАН, общежитие для проживания 25 молодых людей с легкой и средней физической и/или интеллектуальной недостаточностью из Вильшанского детского дома-интерната на Закарпатье открыли сегодня в райцентре Тячев.

«Такое заведение является в Украине первым», - уточнил директор Вильшанского детского дома-интерната Богдан КИКИНА.

Он также добавил, что в общежитии выпускники детского дома-интерната будут задействованы и на кухне, и в подсобном хозяйстве, поскольку цель проекта - научить их самостоятельности, помочь социализироваться в обществе. «Наша цель - чтобы дети с интеллектуальными недостатками могли обслуживать себя самостоятельно, но под необходимым присмотром», - сказал Б.КИКИНА.

В настоящее время в Вильшанском детском доме-интернате - 197 воспитанников.

Представитель швейцарской ассоциации «Зонтик» Аннамари ШТАЙНЕР во время заседания пресс-клуба сообщил, что специализированное здание для общежития было подготовлено в рамках проекта «Зонтик», который в Украине реализовывает Вильшанский дом-интернат и благотворительная организация «Комитет медицинской помощи в Закарпатье». Со швейцарской стороны около 600 человек сделали денежные взносы для приобретения и обустройства такого общежития.

По словам А.ШТАЙНЕР, основная идея проекта - уважение к людям с теми или другими недостатками и желание предоставить им все те возможности, которые имеют обычные люди.

Заместитель директора благотворительной организации «Комитет медицинской помощи в Закарпатье» Леся ЛЕВКО также сообщила, что в общежитии люди смогут жить под присмотром специального персонала. «Мы считаем, что через 5-10 лет несколько жителей общежития могли бы жить самостоятельно, под периодическим присмотром персонала общежития. А их места займут другие выпускники интерната», - рассказала Л.ЛЕВКО. Она также уточнила, что при общежитии будут действовать мастерские для развития способностей его жителей.