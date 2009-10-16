Новая опасность - кедровые орешки

Роспотребнадзор выступил с заявлением о новой напасти, угрожающей населению. В нем отмечается, что в адрес ведомства в последнее время поступают многочисленные жалобы по поводу случаев отравления, возникающих в результате употребления кедровых орешков, продаваемых на территории Российской Федерации.

Для пострадавших характерны следующие симптомы: резко выраженная и стойкая горечь во рту, не прекращающаяся в течение нескольких дней, а также общая и легкая.

Всем руководителям региональных управлений Роспотребнадзора за подписью главного санитарного врача России Геннадия Онищенко разослано указание выявить, что же происходит на самом деле. Если жалобы пациентов справедливы, то откуда взялись опасные кедровые орешки?

Между тем в медицинской литературе последствия поедания кедровых орешков отмечены достаточно давно. Их употребление может привести к серьезным нарушениям вкусовых ощущений: во рту появляется горький или металлический привкус, может возникнуть пищевая аллергия.

Орешки поступают к нам в основном из Сибири, а также из Китая. Они - модный продукт в рационе тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой. Поставщики активно рекламируют их для питания детей, подростков и особенно - беременных женщин. Похоже, теперь Геннадий Онищенко внесет коррективы в представления о пользе кедровых орешков.

vppress.ru