Спецслужбы «выловили» 2,8 тонны кокаина в Атлантическом океане

Сотрудники сербских и американских спецслужб изъяли 2,8 тонны кокаина с корабля в Атлантическом океане, следовавшем из Южной Америки в Европу.

Как передает РИА «Новости», в ходе операции был сделан ряд арестов на корабле, а также в Сербии.

Совместная сербско-американская операция является частью международной кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. "Стоимость изъятого кокаина приблизительно составляет 120 млн. евро, а если он сбывался бы на улицах, то его цена могла достигать 250 млн. евро", - цитирует сербское новостное агентство Tanjug слова неназванного источника в службах безопасности.

Как утверждают американские специалисты из службы по борьбе с наркотиками, Сербия является своего рода перевалочным пунктом на пути контрабандистов, занимающихся транспортировкой наркотиков из Южной Америки и Турции в Западную Европу.