Яичница, мороженое и зелень - опасные продукты?

Яичница, ягодное мороженое, картофельное пюре — эти привычные блюда считаются вполне безобидными. Однако основные компоненты этой кулинарии попадают в первую десятку списка наиболее опасных продуктов питания за последние 20 лет.

В США представлен доклад Научного центра общественных интересов (Center for Science in the Public Interest), посвященный выборке вредных пищевых продуктов, из-за которых в последние два десятилетия пострадало наибольшее количество американцев.

По заказу организации, контролирующей качество продуктов питания и лекарств в США (FDA, Food & Drug Administration), был составлен своеобразный рейтинг опасной для здоровья еды. В список попали самые разные продукты, объединенные лишь тем, что именно они за последние 20 лет спровоцировали свыше тысячи массовых вспышек различных болезней на территории США. Некоторые позиции оказались совершенно неожиданными, присутствие других выглядит вполне логично. Так, куриные яйца, рыбу, сыр, а также устриц ожидали увидеть в подобном списке многие.

Но присутствие таких, на первый взгляд, безвредных продуктов, как помидоры, картофель и зелень (салаты, укроп, петрушка и т. д.) несколько обескураживает. Тем не менее, на совести одной только банальной картошки свыше 3,6 тыс. зарегистрированных случаев заболеваний. Яйца ответственны за 11163 отравления, возбудителем которых в 95% случаев была сальмонелла. Практически всегда заболевание связано с недостаточной термообработкой яиц, стоит избегать гоголь-моголя, яйца всмятку и «в мешочек». Среди рыбных продуктов наиболее опасным для американцев признан тунец. С этим видом связывают 2341 заболевание. В 86% случаев виноват токсичный белок, образующийся при неправильных заморозке и хранении рыбы — скомбротоксин, который вызывает тяжелые реакции, очень похожие на аллергические. Тем не менее, это именно отравление, сопровождающееся сыпью, рвотой, болями в животе, диареей, тахикардией и даже потерей зрения. Специалисты из FDA считают, что отравиться можно как свежим, так и консервированным тунцом — вероятность примерно одинакова.

Зелень оказалась неожиданным лидером всего антирейтинга с результатом 13568 случаев заболеваний. С тремя наиболее распространенными патогенами: норовирусами, сальмонеллой и кишечной палочкой. О том, что «трава» все чаще становится причиной отравлений, впервые заговорили пару лет назад, когда в США представили доклад о связи масштабных загрязнений грунта и последующего обнаружения вредных для человеческого здоровья веществ в растениях, произрастающих на данной территории.

По данным FDA, сегодня в США фиксируется одно отравление на 3−4 тыс. приемов пищи.В итоге FDA назвала одним из самых опасных микробов-провокаторов сальмонеллу. Так, в 27% случаев отравления картошкой виновна именно эта бактерия. Любопытно, что излюбленные «лакомства» сальмонелл — арахис, а также арахисовое масло — не попали в первую десятку опасных продуктов, уступив позиции более опасным, на взгляд специалистов, сырам и помидорам с устрицами, которыми с 1990 года отравилось несколько тысяч американцев.

Всего же на долю продуктов первой десятки опасного списка приходится не менее 40% всех вспышек пищевых отравлений в США за последние 20 лет. При этом врачей и чиновников, как это ни парадоксально, беспокоит сегодня именно низкий процент пищевых отравлений. Дело в том, что такая ситуация усыпляет бдительность как производителей пищи, которые забывают о необходимости правильной обработки продуктов, так и обыкновенных потребителей. Что касается последних, то, согласно статистике, за последние 10 лет американцы на 25% реже стали мыть руки перед едой.

www.infox.ru