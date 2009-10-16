В России - вспышка свиной чумы

Государственная пограничная служба Украины усилила контроль на границе с целью недопущения распространения на территорию Украины вируса африканской чумы свиней, вспышка которой зафиксирована в Российской Федерации, в том числе и в смежных с Украиной областях.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы, в связи с этим с 16 октября украинско-российский участок государственной границы будет охраняться в усиленном режиме, а в пунктах пропуска будет осуществляться совместный погранично-таможенный контроль всех транспортных средств, следующих на территорию нашего государства из Российской Федерации.

С 18 октября будет ограничен пропуск транспортных средств через местные перепускные пункты: весь транспорт, кроме рейсовых автобусов, будет направляться в ближайшие пункты пропуска для международного и межгосударственного сообщения для прохождения таможенного, ветеринарного и других видов контроля.

Также будет усилена смотровая работа в железнодорожных пунктах пропуска, где все пассажирские вагоны будут осматривать совместные смотровые группы, в состав которых будут привлекаться представители Государственного департамента ветеринарной медицины.

В приграничных районах и населенных пунктах, которые расположены непосредственно возле государственной границы, будет усилен контроль за соблюдением режима государственной границы с целью перекрытия вероятных путей перемещения через государственную границу диких и домашних животных, а также контрабанды мяса и мясопродуктов, в связи с чем создаются совместные с представителями Государственного департамента ветеринарной медицины и таможенными органами группы.

Пограничное ведомство просит граждан с пониманием отнестись к вынужденным дополнительным мерам контроля и временным неудобствам во время пересечения государственной границы.

Как сообщалось, на данный момент африканская чума свиней зарегистрирована в семи субъектах РФ, в том числе в шести регионах Южного федерального округа: в Северной Осетии, Чечне, Ингушетии, Ставропольском и Краснодарском краях и в Ростовской области. Вирус АЧС безопасен для человека, однако наносит большой экономический ущерб, поскольку всех инфицированных животных приходится забивать.