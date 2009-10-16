Бессимптомный герпес ведет к бесплодию

Искусственное оплодотворение — шаг, на который семейные пары в мечтах завести ребенка возлагают последние надежды. Неудачная попытка часто становится для семьи настоящей трагедией. А виной может оказаться вирус, о присутствии которого в организме человек даже не догадывается.

Ученые московского НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН совместно с врачами лечебно-диагностического центра «Евро-Клиник» провели исследование связи бессимптомных форм герпеса со случаями неудавшихся зачатий «в пробирке» и выяснили, насколько может быть опасен скрытый вирус.

По данным ВОЗ, частота бесплодия в браках среди пар репродуктивного возраста составляет 8−15%.В 2006−2007 годах врачи обследовали 172 супружеские пары, обратившиеся за лечением бесплодия методом ЭКО. Причиной обращения в клинику во всех случаях стали неудачные попытки забеременеть, диагноз имел различную этиологию. Возраст женщин, желающих забеременеть, составлял от 25 до 47 лет. В ходе лечения врачи брали образцы спермы у мужчин и фолликулярной жидкости у женщин. При этом, помимо прочих проверок и тестов, все фракции обязательно подвергались анализу на наличие вируса простого герпеса. Следует отметить, что ни в одной из 172 пар вирус ранее никак себя не проявлял, то есть люди понятия не имели, заражены они герпесом или нет. Тем не менее скрытая инфекция была обнаружена у 70% исследуемых пар. Причем вирус герпеса находили как в образцах мужского эякулята, так и в фолликулярной жидкости.

Из женского организма извлекается созревшая яйцеклетка, искусственно оплодотворяется сперматозоидом и помещается в полость матки для дальнейшей имплантации и развития эмбриона. Эффективность ЭКО оценивается в 30−65% (средние показатели российских клиник за последние несколько лет). В результате ЭКО только 69 женщинам из 172 были успешно подсажены здоровые эмбрионы. Причины неудач в остальных случаях особенно интересовали врачей. Оказалось, что между присутствием в биологических жидкостях вируса простого герпеса и частотой наступления беременности обнаруживается явная связь. При этом инфицированность мужчины фактически не влияет на результаты процедуры искусственного оплодотворения. Беременность от мужчин без герпеса наступает в среднем на 5% чаще, чем от бессимптомных носителей вируса.

А вот у женщин с положительным анализом на вирус простого герпеса беременность развивается вдвое реже, чем у герпес-негативных пациенток. В эти данные включались как просто неудачные попытки оплодотворения без образования здоровых эмбрионов, так и неразвившиеся и преждевременно прерванные беременности.

Вирус простого герпеса человека (Virus Herpes Simplex) — одна из наиболее распространенных в мире инфекций. Считается, что девять из десяти жителей земли им заражены. Различают два типа простого герпеса. Первый в своих проявлениях преимущественно поражает лицо, руки и ноги. Так называемая «простуда на губах» — это как раз он. Второй, «генитальный», проявляет себя высыпаниями в области половых органов. Следует помнить, что вирус простого герпеса относится к инфекциям, наиболее часто передающимся половым путем.

Проведенные ранее исследования, в том числе российских врачей, также демонстрировали влияние герпеса на снижение фертильности инфицированных женщин. То есть носительницы вируса более часто страдают бесплодием. Есть основания полагать, что вирус играет роль и в патологическом протекании беременности.

Подробное исследование опубликовано в журнале «Акушерство и гинекология» в 2009 году.

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