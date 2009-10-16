Испытания российских вакцин от гриппа H1N1 на детях отложены

Клинические испытания отечественных вакцин от гриппа H1N1 на детях отложены. Об этом в вчера заявил Тимофей Пешков, пресс-секретарь НПО "Микроген", разработавшего препараты для вакцинации.

По словам Пешкова, сотрудники НПО "Микроген" не смогли завершить переговоры о проведении испытаний с руководством медучреждений в Санкт-Петербурге, Смоленске и Перми. Вследствие этого клинические исследования вакцин на детях были отложены на несколько дней.

Информацию о проведении переговоров с НПО "Микроген" подтвердила заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии Первой клинической больницы Смоленска Раиса Мешкова. По ее словам, дата начала испытаний вакцин на детях будет определена в ходе этих переговоров.

В свою очередь, руководитель лаборатории санкт-петербургского НИИ гриппа РАМН Марьяна Ерофеева сообщила, что в этом институте не будут проводиться исследования вакцин на детях. "На нашей клинической базе, в нашем институте, детей прививать не будут. Это я вам точно говорю", - заявила Ерофеева.

12 октября на основании положительных результатов испытаний вакцин от нового гриппа среди взрослых Росздравнадзор одобрил проведение аналогичных испытаний на детях.

13 октября Росздравнадзор подтвердил регистрацию двух отечественных препаратов для иммунизации от гриппа H1N1. К использованию в России были допущены живая вакцина "Инфлювир", а также инактивированная вакцина "Пандефлю".

medportal.ru