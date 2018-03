Мозг 37-летней американки з одним полушарием сам "перезагрузился"

Удивительный в медицинских кругах случай 37-летней Мишель Мак (Michelle Mack), родившейся лишь с одним полушарием мозга и ведущей теперь полноценную жизнь, может дать надежду на выздоровление сотням тысяч других людей, перенесших тяжелые травмы головы или имеющих схожие физиологические недостатки.

В течение длительного времени родители Мишель Мак не знали, что именно не так с их собственным ребенком. С самого рождения развитие девочки проходило отлично от других детей.

"У Мишель нет церебрального паралича. Я знаю это. У нее нет синдрома Дауна. Я знаю это", - вновь и вновь подчеркивала мать Мишель в разговоре с журналистами телеканала.

Диагноз родителям Мишель смог сказать лишь доктор Джордан Графман (Jordan Grafman), глава отделения Когнитивной неврологии Национальных институтов здоровья (Cognitive Neuroscience Section at the National Institutes of Health) только, когда их ребенку исполнилось 27 лет. К тому времени она уже закончила старшую школу, научилась свободно разговаривать и обладала удивительной способностью на числа.

К ужасу родителей выяснилось, что Мишель Мак родилась с почти полностью отсутствующим левым полушарием мозга. Именно поэтому такие функции человеческого организма, как речь, восприятие, ориентация в пространстве, давались девушке особенно трудно.

Однако врачей ждало не меньшее потрясение. Оказалось, что мозг девушки буквально "перепрограммировал" сам себя, переняв на оставшееся полушарие функции обоих.

"Мы были удивлены, когда увидели масштаб поражения ее мозга, охватившее почти все левое полушарие... Коры (левого полушария) головного мозга не было на 95%. Некоторые из более глубоких структур мозга, отвечающие за движения, также отсутствовали", - поделился своими наблюдениями доктор Графман.

Единственным объяснением данному феномену было "самоперепрограммирование" мозга. Правое полушарие мозга Мишель смогло забрать на себя функции, традиционно присущие левому: речь, чтение, поведение и познание.

"У Мишель довольно нормальные языковые способности, она может выстраивать предложение, она понимает указания, она может подбирать слова, когда говорит", - рассказал Графман.

"В действительности же, у нее возникают некоторые проблемы с аспектом визуально-пространственного преобразования (ориентация в пространстве", - уточнил в то же время врач, пояснив, что Мишель легко теряется в незнакомых помещениях и местах и зачастую не может контролировать свои эмоции.

Тем не менее, врачи уверены, что случай Мишель Мак сможет в будущем оказать большое влияние на развитие нейрохирургии и помочь многим людям, получившим тяжелые травмы головы и головного мозга. Ведь если "самоперепрограммирование" было возможно у одного человека, значит, оно может быть проведено и извне, а, следовательно, сможет хотя бы частично обеспечить нормальную жизнедеятельность даже тем людям, которые уже отчаялись вернуться к нормальному существованию.

"Я хотела рассказать Вам свою историю, чтобы люди... узнали о таких, как я", - заявила в конце интервью сама Мишель Мак. - Я нормальная, просто нуждаюсь в дополнительном уходе. И есть еще очень много людей таких, как я. Я хочу, чтобы люди относились с большим пониманием к этому".

Мнение специалистов из отделения Когнитивной неврологии Национальных институтов здоровья разделяет и канадских психиатр, доктор Норман Дойдж, автор книги "Мозг, который изменил сам себя". Он утверждает, что "на протяжении долгого времени нейроспециалисты воспринимали мозг как машину, состоящую из частей, и каждая из этих частей отвечала за определенную ментальную функцию в отдельно взятой ситуации".

"Машины делают много удивительных вещей, но они не в состоянии сделать одного - они не могут создавать части", - отмечает Норманн Дойдж.

Автор книги, основная тема которой также касается изменений, протекающих в головном мозге человека, уверен, что в то время, когда Мишель была в утробе ее матери, происходило формирование ее мозга, однако после рождения в условиях некоторых физических недостатков ей пришлось учиться говорить, ориентировать и воспринимать, и тогда правое полушарие ее мозга изменило свои функции под влиянием внешней среды.

Дойдж уверен, что случай Мишель Мак действительно революционен, ведь это значит, что, если дети рождаются с неправильно сформировавшимся мозгом, или же развитие идет не полностью, все может быть поправимо. А, значит, дает надежду многим людям на выздоровление.

