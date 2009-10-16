В Украине внедрят химическую кастрацию педофилов

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно противодействия совершению преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних)”, автором которого является первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир СИВКОВИЧ (фракция Партии регионов).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, данным законопроектом предусматривается внедрение процедуры химической (фармакологической) кастрации лица (речь идет о применении к лицу определенного медицинского препарата, подавляющего сексуальное влечение (либидо) и сексуальную активность), совершившего преступление против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних или общественно опасное деяние, подпадающее под признаки состава такого преступления.

Законопроектом предусмотрено, что процедура химической кастрации заключается в применении к лицу специально определенных законодательством медицинских препаратов, делающих невозможной последующую физиологическую сексуальную потенцию преступника-педофила. Согласно законопроекту, принудительные меры противодействия совершению преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних применяются судом пожизненно независимо от назначенного наказания (лишение свободы) или примененных принудительных мер медицинского характера относительно лиц, определенных Криминальным кодексом.

В сообщении пресс-службы В.СИВКОВИЧА указано, что на протяжении первого полугодия 2009 года в украинские суды было передано 382 уголовных дела по статье 152 Криминального кодекса (изнасилование), 327 дел по статье 153 (удовлетворение половой страсти противоестественным способом), 27 дел по статье 155 (половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости) и 131 дело по статье 156 (развращение несовершеннолетних).

Лишь за 9 месяцев этого года от изнасилований пострадали 110 несовершеннолетних.