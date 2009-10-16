Куркума спасёт курильщиков

Куркумин, основной компонент приправы куркумы, препятствует неблагоприятному воздействию никотина среди курящих пациентов с диагностированным раком головы и шеи, установили врачи Американской академии отоларингологии. Медики использовали разнообразные образцы тканей с линиями раковых клеток головы и шеи, чтобы определить воздействие вещества на их активность. Чтобы имитировать клиническую ситуацию, клетки плоскоклеточного рака головы и шеи предварительно были обработаны куркумином, а затем в них ввели никотин. Оказалось, что куркумину удалось блокировать никотиновую активацию клеток, вызывающую раковые опухоли.

Ежегодно в мире регистрируется 500 тыс. новых случаев заболевания раком головы и шеи. Только в Америке каждый год 40 тыс. человек заболевают этой формой рака, а 13 тыс. умирает от диагноза. Даже после успешного лечения риск рецидива опухоли очень высок для этой формы рака, поскольку многие больные продолжают курить, говорят онкологи. Хотя никотин сам по себе не является канцерогеном, он поощряет формирование раковых образований. Учёные считают, что куркумин служит безопасным, биологически активным пищевым компонентом, который может не только выступать в роли химиозащитного агента, но также блокирует вредные свойства никотина.

ami-tass.ru