Минсемьи обеспокоено обнародованием информации об усыновленных детях

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта как центральный орган исполнительной власти по вопросам защиты прав ребенка обеспокоено безответственным отношением высокопоставленных должностных лиц и политиков к вопросам соблюдения этих прав и защиты интересов ребенка, а особенно – обнародованием информации, которая касается усыновленных детей, без согласия родителей. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Минсемьи, переданном УНИАН.

Комиссия министерства, созданная с целью проверки информации относительно вероятного факта совершения преступления против детей в Международном детском центре «Артек», обращается ко всем политическим силам, государственным инстанциям с призывом соблюдать законодательство в интересах детей и не нарушать действующие нормативные акты, которые запрещают обнародовать информацию относительно детей, особенно в части разглашения тайны усыновления, что может нанести непоправимый вред психологическому и физическому состоянию детей. В частности, ст. 168 Уголовного кодекса Украины "Разглашение тайны усыновления (удочерения)" предусматривает ответственность лиц, которые раскрыли тайну усыновления вопреки воле усыновителя (удочерителя)”, напоминают в Минсемьи.

Еще одним ограничением в обнародовании информации относительно детей является ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, касающаяся защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения конфиденциальной информации, поддержки авторитета и беспристрастности суда.

Пресс-служба напоминает, что комиссия, которую возглавил заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав ДРАПУШКО, была создана 13 октября 2009 года. Цель работы комиссии - тщательная проверка информации, распространенной в средствах массовой информации, относительно вероятного факта совершения преступления против детей в МДЦ «Артек» и выяснение всех возможных обстоятельств события. Результаты будут обнародованные по окончании работы комиссии.

В то же время Минсемьи делает все для того, чтобы "Артек" продолжал полноценно функционировать как детская здравница общенационального значения, обеспечивая бесперебойный воспитательный процесс, отдых и безопасность детей, подчеркнули в пресс-службе.

“Комиссия считает недопустимыми спекуляции, политические заявления вокруг детей, поскольку это наносит непоправимый вред их здоровью и психологическому состоянию. Неподтвержденные заявления вредят репутации Международного детского центра "Артек", который является одной из лучших здравниц мира”, - заявляет Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращение несовершеннолетних в “Артеке”.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября заявил, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу как свидетели. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом, расстался с женой, однако она иногда позволяла ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, которые находились в «Артеке», вывозили на частную квартиру, где отец и другие, не установленные пока лица, осуществляли с ними действия, которые квалифицируются как развращение.