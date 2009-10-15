В Кривом Роге изъято 15 тысяч бутылок фальсифицированной водки

В Кривом Роге сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области на складе бытовой техники изъяли 15 тысяч полулитровых бутылок фальсифицированной водки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в области, арендатор склада не смог объяснить налоговикам происхождения товара.

Управлением налоговой милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Устанавливается круг лиц, причастных к этому делу.