Без электроснабжения в Украине остаются 803 населенных пункта

14 октября аварийными бригадами облэнерго возобновлялось электроснабжение 1796 населенных пунктов в 12 областях, обесточенных в результате сложных погодных условий и из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7 часов утра 15 октября без света остаются 803 населенных пункта в 6 областях: во Львовской – 472 (возобновлено – 290), в Тернопольской – 78 (возобновлено – 196), Ивано-Франковской – 203 (возобновлено – 67), Волынской – 35 (возобновлено – 220), Ривненской – 3 (возобновлено – 136), Закарпатской – 12 (возобновлено – 28).

Всего в пострадавших областях работают 1918 человек и 536 единиц техники, в том числе 264 спасателей и 83 единиц техники МЧС, в резерве 1185 чел. и 313 единиц техники. Координацию аварийно-восстановительных работ осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.