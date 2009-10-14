Избыток витамина А серьезно вредит человеку

Американские ученые призвали подходить с осторожностью к употреблению в пищу витамина А, поскольку его переизбыток может причинить организму серьезный вред, вызвав проблемы с выработкой энергии клетками и создав хаос во всех внутренних органах.

На потенциальную опасность этого вещества обратили внимание сотрудники одного из исследовательских центров Нью-Йорка, занимающиеся борьбой с онкологическими заболеваниями. Эксперты отметили, что люди могут неосознанно превысить необходимую дозу витамина А, поскольку он содержится не только в питательных добавках, фруктах и овощах, но и в различных косметических кремах.

При проведении экспериментов ученые использовали человеческие клетки и клетки организма лабораторных мышей. При этом специалисты оценивали действие витамина А на различных стадиях выработки энергии. Оказалось, что его ключевой компонент – ретинол – выступает в качестве питательного датчика при данных процессах. Он также необходим для метаболизма митохондрии, сообщает АМИ-ТАСС.

Если организм получает слишком много или слишком мало подобного вещества, то митохондрия не функционирует должным образом, а в клетках всех внутренних органов наступает хаос, что чревато серьезным расстройством здоровья. В связи с этим ученые посоветовали с осторожностью использовать пищевые и косметические продукты, обогащенные витамином А.

Напомним, что ранее испанские исследователи обнаружили повышенную концентрацию другого витамина в соках и безалкогольных напитках. Как писали Дни.Ру, избыточное количество аскорбиновой кислоты может привести к неприятным последствиям, включая расстройство желудочно-кишечного тракта. Однако при тщательных замерах выяснилось, что в продукции многих производителей содержится намного больше витамина С, чем указано на этикетках.

dni.ru