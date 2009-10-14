Как быстро понизить давление

Существует множество способов понизить давление - в том числе с помощью медикаментов. Однако немецкие ученые нашли другой, достаточно быстрый и эффективный способ нормализовать кровяное давление.

Исследования показали, что всего 10-минутная медитация с правильным дыханием помогает понизить высокое кровяное давление.

Специалисты советуют расслабиться, занять удобное положение и сконцентрироваться на дыхании. Дышать нужно спокойно, размеренно, медленно и глубоко. Уже через несколько минут вы почувствуете облегчение, а через 10 минут такой терапии давление нормализуется полностью.

Ученые уверяют, что такая техника очень эффективна в тех случаях, когда повышение давления провоцируют стрессы.

Также при гипертонии помогают упражнения йоги.

health.passion.ru