Украинцы едят опасный рис

Гречневая крупа безопаснее риса. Об этом на пресс-конференции в «Обозревателе» рассказал президент "Научно-исследовательского Центра Независимых Потребительских Экспертиз ТЕСТ" Валентин Безрукий.

«Если вы покупаете гречневую крупу, то шансы, что у вас будут какие-то проблемы, ничтожно малы. Потому что крупа достаточно качественный продукт. Это местное производство» - рассказал эксперт.

Что касается риса, Безрукий рассказал, что сейчас рис нужно проверять на содержание ГМО, потому что рис – одна из самых производимых в мире культур, и модифицировать ее для улучшения урожая, пытаются многие производители.

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