В Ивано-Франковске тоже будут проверять продукты на ГМО

На базе ГП «Ивано-Франковскстандартметрология» создана лаборатория для проверки пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья на содержание генетически модифицированных организмов (ГМО).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госпотребстандарта Украины.

Согласно сообщению, открытие лаборатории состоится завтра, 9 октября.

По словам генерального директора ГП «Ивано-Франковскстандартметрология» Игоря ПЕТРИШИНА, открытие лаборатории по определению ГМО в Ивано-Франковске облегчит работу предприятий пищевой промышленности Западного региона Украины и даст возможность потребителям получать полную и достоверную информацию о качестве и составе пищевых продуктов.

Отметим, на протяжении августа-сентября т.г. в системе Госпотребстандарта Украины были открыты лаборатории генетически-молекулярных исследований ГМО в пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье на базе испытательных центров ГП «Волыньстандартметрология» (Луцк), ГП «Кривбасстандартметрология» (Кривой Рог), ГП «Луганскстандартметрология» (Луганск), ГП «Житомирстандартметрология» (Житомир), ГП «Крымстандартметрология» (Симферополь), ГП «Харковстандартметрология» (Харьков), ГП «Киевоблстандартметрология».

Кроме того, с 2007 года аналогичная лаборатория действует в ГП «Укрметртестстандарт» (Киев), а с 2008 года – в ГП «Винницастандартметрология» (Винница).

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №468 от 13 мая 2009 г. «Об утверждении Порядка этикетировки пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы или произведены с их использованием и вводятся в оборот», с 1 июля 2009 года вводится обязательное этикетирование пищевых продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы.