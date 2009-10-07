Президент наградил фитотерапевта Товстуху орденом Ярослава Мудрого

По случаю 75-летия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени Евгения ТОВСТУХУ - врача-фитотерапевта, г. Яготин, Киевская область. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Как указывается в документе, Е.ТОВСТУХА награжден за значительный личный вклад в развитие народной медицины, многолетнюю плодотворную общественную, литературно-публицистическую деятельность и по случаю 75-летия со дня рождения.

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