Украинские вузы приглашают взять участие в международном рейтинге

Международная рейтинговая компания по оценке университетов призывает украинские вузы участвовать в ее программе по составлению ежегодного мирового университетского рейтинга QS, а свою поддержку данному начинанию высказывают также Министерство образования и науки Украины и парламентский комитет по вопросам образования и науки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявили инициаторы идеи участия украинских вузов в рейтинге Times Higher QS World University Rankings.

В частности, представитель QS, директор по маркетингу в Центральной Европе и СНГ Зоя ЗАЙЦЕВА считает, что участие в международном рейтинге, прежде всего, выгодно самим вузам, а также их студентам и выпускникам, поскольку Международная компания QS (Великобритания), является информационной платформой в области образования и развития карьеры. З.ЗАЙЦЕВА подчеркнула, что и участие, и присутствие в одном из авторитетных мировых рейтингов университетов является абсолютно бесплатным, единственное, что требуется от университетов - на английском языке заполнить и подать заявку с необходимыми статистическими данными вуза.

В свою очередь заместитель министра образования и науки Украины Тарас ФИНИКОВ подчеркнул, что вхождение в международные образовательные рейтинги должно стать целью для украинских вузов, которые смогут быть оценены в сопоставлении с зарубежными коллегами.

В то же время ректор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей КВИТ отметил, что участие в таких рейтингах является очень важным для украинских вузов с практической точки зрения. Однако, по его мнению, есть немало и объективных причин, по которым они до сих пор не присутствуют в международных рейтингах.

Важность признания украинских вузов в мире подчеркнула и директор по связям с общественностью и коммуникациям компании СКМ, также выступившей инициатором идеи, Наталья ЕМЧЕНКО, заявив, что сегодня для бизнеса не столько важны производственные ресурсы, сколько квалифицированные и высокообразованные кадры. Кроме того, отметила она, участие украинских университетов в международных рейтингах – один из важнейших инструментов удержания лучших умов в Украине.

Организаторы подчеркнули, что вся информация относительно участия в рейтинге QS топ-500 является открытой и размещена на сайте рейтинговой компании.