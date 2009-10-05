В Швеции вручена Нобелевская премия-2009 по медицине

Обладателями Нобелевской премии 2009 года в области медицины и физиологии стали трое ученых из США за исследование энзима, который может стать ключом к вечной молодости.

Премии будут удостоены работающая в США австралийка Элизабет Блекберн, американка Кэрол Грейдер, а также ее соотечественник Джек Шостак. Об этом в Стокгольме объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

Премия вручается ученым за "за открытие того, как хромосомы защищаются теломерами и ферментом теломеразой". Открытие ученых может стать ключом в продлении человеческой молодости.

Теломеры - концевые участки хромосом, которые защищают ее. При каждом делении клетки теломеры укорачивается. Когда теломера "заканчиваются", клетка умирает, что является одним из важнейших механизмов старения организма в целом.

Гипотезу о существовании такого механизма впервые выдвинул в 1971 году советский ученый Алексей Оловников.

Нобелевская премия составляет 10 миллионов шведских крон (около одного миллиона евро). Эта сумма будет разделена поровну между тремя лауреатами.

В последующие дни будут объявлены имена лауреатов в физике, химии, литературе, экономике и нобелевской премии мира, которые по традиции объявляются в Осло.

Вручение Нобелевских премий по традиции состоится в Стокгольме и Осло 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля.

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