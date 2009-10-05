Украина нуждается в серьезной модернизации системы здравоохранения и усилении пропаганды здорового образа жизни в связи со сложившейся в государстве демографической ситуацией. Об этом в интервью «Зеркалу недели» (№ 37 (765) от 3 - 9 октября 2009 года) заявил новый вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Средней Азии Филипп Ле УОРУ.

Он подчеркнул, что Всемирный банк обеспокоен демографической ситуацией в Украине, которую представители ВБ связывают, прежде всего, с низкой продолжительность жизни взрослого мужского населения.

«Основная проблема заключается в том, что украинцы, и особенно украинские мужчины, умирают слишком молодыми. Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчины при рождении составляет в Украине всего 59 лет; смертность взрослого мужского населения сравнима с показателями смертности в беднейших странах мира. Это ведет к громадным социальным и экономическим издержкам», - отметил Ф.Ле УОРУ.

По его мнению, чтобы исправить ситуацию, прежде всего, необходимо модернизировать систему здравоохранения. В частности, необходимо изменить стимулы, чтобы заинтересовать медперсонал в достижении более высоких результатов в своей отрасли.

«Ресурсов достаточно, но используются они неэффективно: слишком много средств расходуется на поддержание существующей инфраструктуры и слишком мало - на оборудование, профессиональную подготовку медицинского персонала, профилактику», - считает представитель ВБ.

Кроме того, по мнению Ф.Ле УОРУ, украинцам следовало бы вести более здоровый образ жизни. Так, он напомнил, что злоупотребление алкоголем и табаком, а также дорожно-транспортные происшествия - главные причины высокого процента смертности среди украинских мужчин.

«Однако эти причины вряд ли можно назвать неискоренимыми. Да, некоторые из них связаны со стрессом, и я боюсь, что нынешний экономический кризис не будет способствовать их устранению; но некоторые из этих проблем можно было бы решить с помощью более высоких акцизных сборов, введения ограничения скорости на украинских дорогах и обязательного использования ремней безопасности», - считает вице-президент ВБ.

«Необходимы также и просвещение, пропаганда здорового образа жизни. Над этим мы работаем совместно с очень многими украинскими партнерами, считая, что к этой проблематике особенно чувствительна молодежь», - подчеркнул Ф.Ле УОРУ.