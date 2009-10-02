Закупку продуктов для школ будет контролировать санстанция

Питание детей в столичных школах планируют взять под жесткий контроль. С этой целью санитарным врачам планируют позволить непосредственно контролировать закупку продуктов для школьников, включив их в состав тендерных комитетов.

Об этом шла речь на заседании Комиссии Киеврады по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

По словам главы комиссии Аллы Шлапак, то, что санстанция не может полноценно вмешиваться в контроль за питанием школьников - абсолютно ненормально.

Комиссия Киеврады инициировала проект решения, которым намеревается обязать районные госадминистрации включить санитарных врачей в состав тендерных комитетов по реализации пищевых продуктов в школах.

"Мы подготовим проект, который, думаю, сможем рассмотреть на ближайшем пленарном заседании", - сказала Шлапак.

В то же время депутаты планируют подготовить ряд требований относительно соблюдения санитарных норм. Не выполняя их, ни одна компания ни в коем случае не станет победителем тендера и не будет поставлять продукты в столичные школы.

Инициативу депутатов Киеврады поддержал и главный санитарный врач Киева Анатолий Пономаренко.

Он отметил, что в целом киевские школы готовы к питанию и обслуживанию детей, однако присутствие специалиста и его квалифицированная точка зрения во время закупки продуктов не помешают.

kiev.pravda.com.ua