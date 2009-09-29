В Украине может быть зафиксирован второй случай заражения вирусом A/Н1N1 - СМИ

В Украине может быть зафиксирован второй случай заражения вирусом A/Н1N1

Как пишет газета “Україна молода” со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, с соответствующим подозрением в одну из столичных больниц был госпитализирован мужчина, который приехал в Киев из Кировоградской области.

Газета отмечает, что медиков насторожило состояние больного пневмонией (в частности, очень высокая температура) и его анализы, потому специалисты решили провести исследования по выявлению возбудителя гриппа А/H1N1.

Директор Украинского центра гриппа и ОРВИ Александр ГРИНЕВИЧ доложил министру здравоохранения Василию КНЯЗЕВИЧУ, что исследования продолжаются в вирусологической лаборатории Центральной СЭС во главе с Людмилой НЕКРАСОВОЙ. Руководитель Минздрава, в свою очередь, дал поручение максимально быстро подтвердить или опровергнуть диагноз, придерживаясь протоколов ВОЗ.

28 сентября вечером главный санитарный врач Украины докладывал министру о предварительных результатах исследования (на момент сдачи номера газеты, отмечает “Україна молодая”, совещание еще продолжалось, информация оттуда не появилась).

Украинские исследователи утверждают, что следствия «гриппозной атаки» зависят и от того, какую группу крови имеет человек. Так, бывший директор Украинского центра гриппа и ОРВИ, профессор Аркадий ФРОЛОВ, отмечает, что наиболее чувствительные к вирусам гриппа - носители I и II групп крови. Исследования подтвердили, что в 60% зараженных вирусом гриппа носителей IV группы крови не наблюдается клиническая форма этого заболевания. А носители III группы вообще имеют специальный ген, который предопределяет стойкость организма ко всем вирусам, в частности, гриппу.

Как известно, первый случай заражения вирусом A/Н1N1 в Украине был подтвержден 5 июня этого года. Мужчина, который до возвращения в Украину работал продавцом в овощном магазине в Детройте (США), после лечения в Киеве выехал в родные Черновцы.

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