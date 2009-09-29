Что кушать для того, чтобы голова работала лучше

Работа головного мозга находится в прямой зависимости от качества нашего питания, чем оно лучше, тем выше наши интеллектуальные возможности, меньше ощущений излишней переутомляемости, забывчивости и рассеянности.

Как оказалось, что для мозга самым полезным продуктом является клюква, обладающая богатейшими запасами антиоксидантов. Именно они связывают свободные радикалы, не позволяя портить сосуды, участвующие в снабжении кровью головного мозга. Очень полезна и черника, которая также богата антиоксидантами и полезными для наших зрения и слуха, питательными веществами.

А привычные свекла и капуста содержат вещества, уничтожающие ферменты, которые могут стать причиной слабоумия. Молодость нервных клеток можно сохранить при помощи шпината.

А ясность мышления сохраняют, употребляемые в пищу, жирные сорта рыбы.

Углеводы необходимы нашему мозгу для нормальной жизнедеятельности, их различают двух видов: быстрые (легкие) и медленные (сложные). К первой группе можно отнести молоко, фрукты, мед, шоколад, сладкие напитки, печенье, они способны обеспечивать быстрый энергетический подъем, но и быстро проходящий. К медленным относятся: картофель, бобовые, макаронные изделия, изготовленные из твердых сортов пшеницы.

Такие углеводы способствуют сохранению внимания и лучшей его концентрации. Их усвоение идет в более медленном темпе, в результате чего поступление сахара в кровь происходит постоянно. Белки, получаемые организмом, в процессе расщепляются до аминокислот, которые, в свою очередь, ринимают участие в выработке веществ, обеспечивающих передачу импульсов от органов чувств к мозгу.

IQ страдает от недостатка белков. Если ваш завтрак достаточно богат белками, то в течение дня вы не почувствуете упадка сил и будете способны противостоять стрессам.

О том, что наш мозг на 60% состоит из жиров вам уже известно, именно они являются стройматериалом для клеток. Старайтесь в свой рацион раз в три дня включать жирные сорта рыбы, этим вы поспособствуете нормализации обмена веществ в головном мозге, повысить содержание «полезного» холестерина, а «плохого» - снизить. Содержащийся в морской рыбе фосфор улучит снабжение тканей кислородом.

Для поддержания физического и душевного здоровья требуются витамины В и С, которые содержатся в яичном желтке, свинине, белой фасоли, печени трески, бананах, цитрусовых, смородине, сливе, луке, моркови и др. Они помогают синтезировать серотонин, чем помогают избегать депрессий, стимулируют память и обеспечивают мозг дополнительной энергией.

Для работы мозга необходимы различные минералы, одним из важнейших из них является железо, которое содержится в необходимом количестве в печени, кровяной колбасе, гречке, гранатах, зеленых яблоках. Но это не значит, что, принимая эти продукты в течение пары дней вы резко поумнеете.

Для того, чтобы обогатить ваш мозг всем необходимым, потребуется не менее месяца.

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