Причины внематочной беременности

К сожалению, большинство женщин знакомо с этой проблемой лишь понаслышке, а ведь от внематочной беременности не застрахована практически и одна из нас.

Например, большинство женщин не знают о том, что внематочная беременность может быть трубной, яичниковой, шеечной, брюшной, правда три последних встречаются достаточно редко.

Все же на практике чаще приходится сталкиваться с трубной, когда локализация беременности фиксируется в маточной трубе, а вот где именно это происходит (на каком участке), опять же, большинству женщин не известно.

А вот факторами риска такого развития событий являются:

- хронические заболевания женской половой системы, в большей степени это относиться к заболеваниям яичников и маточных труб;

- патологии развития этих самых труб;

- хирургические операции на маточных трубах, лапароскопия;

- прием прогестиновых препаратов, так как прогестерон оказывает негативное влияние на моторику маточных труб;

- спаечные процессы в органах малого таза в результате послеродовых осложнений, осложнений после проведенного искусственного прерывания беременности, операций в «смежных» областях, например, таких, как аппендэктомии;

- пользование внутриматочными контрацептивами;

- возраст женщины старше тридцати пяти лет;

- проведение ЭКО (после которого внематочная беременность встречается практически в пяти процентах случаев).

Если же говорить о профилактических мерах внематочной беременности, то они достаточно просты, просто следует избегать переохлаждений, предохраняться от наступления нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем. Следует беречь свои нервы и сохранять гормональный статус. Все это поможет сберечь свое здоровье, а в частности, здоровье репродуктивное.

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