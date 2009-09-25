В Черновцах планируют ввести комендантский час для подростков

Депутаты Черновицкого городского совета на своем заседании решили подготовить регуляторный акт об ограничении в Черновцах пребывания детей в вечернее время в общественных местах.

Как передает корреспондент УНИАН, черновицкие депутаты предлагают вообще запретить детям в возрасте до 14 лет появляться в заведениях досуга, общественного питания, компьютерных клубах, на улицах после 22.00, а подросткам в возрасте 14-16 лет – после 23.00 без сопровождения родителей.

Контролировать соблюдение этих ограничений предлагается Управлению МВД области, службе по делам детей и городскому центру социальных служб для молодежи путем проведения систематических проверок.

После принятия такого решения правоохранители смогут задержать на улице подростка, доставить его домой, и составить протокол об административном правонарушении на родителей. Депутаты рассчитывают, что эти ограничения в Черновцах начнут действовать уже до конца этого года.