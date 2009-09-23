В Крыму уничтожили 20 т недоброкачественного куриного мяса

В Крыму сотрудники милиции и ветеринарной службы утилизировали более 20-ти тонн недоброкачественного куриного мяса.

Как говорится в переданням УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, «по микробиологическим показателям сырье было признано непригодным для употребления и опасным для жизни человека и животных».

Как оказалось, куриное мясо в августе поступило на симферопольское предприятие «Птицекомбинат» из Германии. «Владелец продукции - киевское частное предприятие «Миротех Телеком» - планировало переработать мясо на куриный паштет и пустить его в реализацию», - заявили в милиции.

Сотрудники ветеринарной милиции изъяли с птицекомбината 20 тис. 130 кг сырья.

«По решению комитета ветеринарной медицины Украины, ЧП «Миротех Телеком» будет привлечен к ответственности», - отмечается в сообщении.