Готовы ли лечебные заведения Киева к отопительному сезону?

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что, согласно соответствующему распоряжению Киевского городского совета, готовность лечебных заведений столицы к отопительному сезону должна быть обеспечена к 25 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, готовность лечебно-профилактических заведений (ЛПЗ) к отопительному сезону подтверждается соответствующими актами. На данное время, из 191 лечебного заведения Киева о стопроцентной готовности к зимнему периоду отчитались 189 ЛПЗ. “Еще три завершают подготовительные работы, и 25 сентября будут готовы к зиме”, - пообещала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она также отметила, что столичная власть проводит ежедневный контроль потребления и оплаты электроэнергии медицинскими заведениями. «Любая текущая задолженность перед поставщиком электроэнергии ликвидируется в рабочем порядке”, - заявила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

При этом она напомнила, что осенью прошлого года имели место отключения от электроснабжения некоторых лечебных заведений. “В этом году мы в любом случае не допустим отключения лечебно-профилактических заведений от энергоснабжения, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и недофинансирование бюджета г. Киева», – подчеркнула заместитель мэра.

В то же время она отметила, что “все заявления политических оппонентов столичной власти о возможном отключении больниц или поликлиник от энергоснабжения являются провокационными, и имеют целью дестабилизацию работы медицинской сферы города”.

В сообщении приводятся данные Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА о том, что для финансирования работ по подготовке лечебных заведений к зимнему периоду, по состоянию на 22 сентября, израсходовано уже 2,43 млн. грн.. В том числе, 0,13 млн. грн. – средства местного бюджета, а 2,3 млн. грн. – средства специальных фондов лечебных учреждений и централизованного фонда самого Управления.

Также напоминается, что отопительный сезон в Киеве начинается когда среднесуточная температура воздуха на протяжении трех дней составляет 8 градусов, и что ориентировочная дата начала отопительного сезона – первая половина октября.