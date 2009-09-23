Лечит полезная талая вода

Свежая талая вода действительно оздоравливает организм человека и повышает иммунитет. Употребление талой воды способствует омоложению организма. Такие чудодейственные свойства имеет талая вода, потому что ее структура схожа со структурой протоплазмы наших клеток. Нужно помнить, что лечебные свойства талой воды сохраняются до 5-6 часов.

Получить талую воду можно, замораживая чистую дистиллированную воду или, в крайний случай, обычную воду в морозильной камере холодильника.

Для профилактики и лечения сосудистых расстройств, применяют по 2-3 стакана холодной талой воды (можно с кусочками льда). Первый стакан выпивают рано утром за час до еды, остальные - в течение дня, за час до очередного приема пищи. Достаточная доза, оказывающая лечебный эффект, - 10 грамм талой воды на 1 кг веса. То есть при весе 70 кг нужно выпивать не менее 700 грамм талой воды. В ряде случаев дозу следует увеличить (если болезнь запущена, при ожирении, нарушении обмена веществ).

Тем, кто страдает от головных болей, гипертонии, а также всем, кто хочет продлить молодость и сохранить здоровье рекомендуют чаще пить талую воду.

Талая вода не только повышает физические ресурсы организма, но и замедляет процессы старения, препятствуя уменьшению содержания воды в клетках, которое обычно происходит в старческом возрасте. Люди старше сорока лет отмечают, что употребление талой воды облегчает работу внутренних органов человека, воздействует на состав крови, что обеспечивает полноценную работу сердечно-сосудистой системы, нервной системы, нормализует работу мышц, улучшает общее самочувствие.

Давая человеческому организму дополнительную энергию, талая вода снижает утомляемость, позволяет обходиться меньшим, чем обычно, количеством пищи и продолжительностью сна, заметно стимулируются жизненные процессы, особенно это проявляется в повышении сопротивления организма, как вирусным заболеваниям, так и рака.

Восстанавливается иммунная система, оживляется и омолаживается организм. У прооперированных больных быстрее идет заживление ран и процесс выздоровления. Люди, которые пьют талую воду во время голодания, практически не ощущают чувство голода. Намного легче голодать и утолять чувства голода с помощью талой воды. По этим же причинам, бросающим курить, я всегда советую не набивать желудок разной ерундой, а на протяжении дня пить талую воду. В таком случае не набирается лишний вес и отлично очищает организм от последствий курения.

Талая вода также положительно влияет на процессы мозга, так как мозг состоит практически из воды - 80%. Поэтому, принимая талую воду, улучшается память, внимательность, сосредоточенность, восприимчивость к новой информации, повышается жизнедеятельность и работоспособность.

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