Фармацевты пикетируют Кабмин с требованием уволить Падалку

Фармацевты пикетируют Кабинет Министров с требованием уволить председателя Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Геннадия ПАДАЛКУ.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, в акции принимают участие около 700 человек.

Участники акции держат лозунги: «Один миллиард народных гривен = коррупционный «сбор» Гослекинспекции Г.Падалки», «Пенсионерам доступные лекарства», «Цены на лекарства освободить от коррупции», «Закрытая аптека + безработный фармацевт = больные украинцы».

В акции принимают участие фармацевты из Львова, Харькова, Черкасс, Крыма, Черновцов, Николаева и Одессы.