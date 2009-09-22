Наказания мешают развитию ребёнка

Дети, которых родители наказывают поркой, в большей степени испытывают заторможенное когнитивное развитие и чаще проявляют признаки агрессивного поведения в раннем возрасте. Вербальные наказания не влекут за собой подобных негативных последствий, особенно если провинившийся ребёнок получает эмоциональную поддержку от мамы. Таковы выводы исследования, проведённого американскими экспертами из Университета Дьюка, Университета Миссури-Колумбии, Университета Южной Каролины, Колумбийского и Гарвардского университетов. Специалисты убеждены, что воспитание детей при помощи физических наказаний недопустимо не только с точки зрения морали, но и отрицательно сказывается на поведенческом и мозговом развитии ребёнка.

Во многих культурах издавна культивируется вера в необходимость строгих родительских наказаний, чтобы таким образом привить уважение к старшим и дисциплинировать детей. В этом исследовании были рассмотрены методы воспитания детей от года до трёх лет среди 2,5 тыс. белых, афроамериканских и латиноамериканских семьях. Психологи проанализировали, как часто родители ругались, кричали или поднимали руку на своё чадо. Замечено, что афроамериканским детям доставалось от родителей больше остальных детей: в этой этнической группе физические и психологические наказания встречались чаще всего.

Медики доказали, что практика порки приводила к проявлению агрессии и других поведенческих нарушений у маленьких детей, а также мешала мыслительным процессам и занижала познавательные способности в возрасте трёх лет. Результаты оставались неизменными после учёта таких факторов, как раса, возраст, уровень образования родителей, семейный доход и пол ребёнка. В отличие от порки словесное наказание само по себе не затрагивает ни когнитивное развитие, ни поведенческие нормы.

ami-tass.ru