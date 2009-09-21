В Киеве пройдет Х Национальный конгресс кардиологов Украины

В Киеве 23-25 сентября состоится Х Национальный конгресс кардиологов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, его организаторы сообщили сегодня на пресс-конференции, что конгресс предложит коллегам из разных регионов Украины самые передовые достижения отечественной науки, которые будут способствовать улучшению лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний населения Украины.

В дни работы конгресса предусмотрены доклады всемирно известных отечественных и иностранных специалистов в пленарных и секционных заседаниях. Будут освещены вопросы современных подходов к лечению и профилактике ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, метаболического синдрома, нарушений ритма сердца, эндоваскулярной хирургии, будут рассмотрены эпидемиологические и медико-социальные аспекты кардиологии. Особый акцент будет сделан на использовании новых технологий в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Планируется, что будет проведена прямая спутниковая трансляция стентирования коронарных артерий. Участники конгресса получат возможность тесного научного общения, профессионального роста и социального взаимодействия.

Также в рамках мероприятия состоится украинско-французский форум с участием ведущих ученых-кардиологов обеих стран.

Работа конгресса будет проводиться во Дворце искусств “Украинский дом”, а торжественное открытие состоится 23 сентября в 17.00 в Национальном дворце искусств “Украина”.