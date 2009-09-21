В Полтавской области изготовляли водочный фальсификат

В селе Песчаное Кременчугского района Полтавской области налоговая милиция обнаружила цех по производству водочного фальсификата и изъяла там более 6 тыс. фальшивых марок акцизного сбора.

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер Управления налоговой милиции ГНА в Полтавской области Виктор ШАПАРЕНКО.

По его данным, открыл подпольный цех по изготовлению водки 29-летний, ранее судимый кременчужанин. Во время проверки в помещении цеха налоговиками было обнаружено более 650 литров спиртовой жидкости, более 1000 крышек-закруток, приспособления для закупоривания бутылок, а также около 200 бутылок готовой продукции с этикетками водки «Пшеничная нива». У владельца цеха изъято товарно-материальных ценностей на общую ориентировочную стоимость свыше 27 тыс. грн. и более 6000 марок акцизного сбора.

Кременчугской городской СЭС проведено экспертное исследование образцов сырья и изготовленных кустарным способом алкогольных напитков, которые оказались не пригодными для потребления и представляют реальную угрозу жизни и здоровью граждан, сказал В.ШАПАРЕНКО

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины.

Также против фальсификатора следствием возбуждено второе уголовное дело по признакам ч.1 ст.216 УК Украины.

Всего с начала 2009 года местными налоговиками ликвидировано 10 таких цехов, которые действовали на территории городов Полтавы, Кременчуга, а также в Кременчугском, Лохвицком, Миргородском и других районах области.