Пересадка зуба в глаз восстановила зрение слепой американке

Американские хирурги восстановили женщине зрение с помощью искусственного хрусталика, закрепленного на пересаженном в глаз зубе, сообщает PhysOrg.

Шеррон Торнтон (Sharron Thornton) из штата Миссисипи, которой сейчас 60 лет, ослепла в 2000 году из-за развития синдрома Стивенса-Джонсона (тяжелой аллергической реакции, вызывающей гибель клеток эпителия кожи и слизистых оболочек). После болезни роговица (одна из оболочек глаза) женщины стала непрозрачной. Как правило, непрозрачную роговицу заменяют донорской или искусственной, но организм склонных к серьезным аллергическим реакциям людей обычно отторгает пересаженную ткань.

Для таких пациентов в Италии была разработана методика пересадки в глаз собственного зуба, который служит опорой для пластикового хрусталика. Операция, проведенная Торнтон по этой методике в клинике Университета Майами, стала первой в США.

Сначала хирург Виктор Перец (Victor Perez) с ассистентами извлекли верхний клык женщины с фрагментом окружающей корень кости и, просверлив его, вставили в получившееся отверстие пластиковую линзу. Затем конструкцию на два месяца поместили под кожу пациентки, чтобы приросшая к зубу ткань кожи послужила связующим элементом между ним и глазом. Затем клык с фрагментом кожи пересадили в центр глаза, восстановив его оптическую систему.

Через 15 дней после полного заживления послеоперационных ран и снятия фиксирующего глаз приспособления зрение Торнтон восстановилось настолько, что она смогла читать.

medportal.ru