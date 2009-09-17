Хотят запретить пить пиво в общественных местах?

В БЮТ хотят запретить пить в общественных местах не только крепкие алкогольные напитки, но и пиво.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обеспечения здорового образа жизни)” зарегистрирован в ВР народным депутатом от фракции БЮТ Валерием ПИСАРЕНКО.

По словам народного депутата, документом вводится ответственность за распитие пива и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах и на производстве, а также за нарушение правил торговли пивом и слабоалкогольными напитками. «В своем законопроекте я предлагаю запретить продавать и употреблять пиво, алкогольные и слабоалкогольные напитки на улицах, стадионах, в скверах, парках, в общественном транспорте, в залах ожидания пассажиров на железнодорожных, авто - и аэровокзалах; в лифтах жилых домов, в заведениях здравоохранения, школах, высших учебных заведениях, в спортивных сооружениях и в других общественных местах, за исключением мест торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

Проектом предусматривается, что распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в местах, где это запрещено законом (кроме предприятий торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена в соответствии с законодательством), или появление в этих местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную мораль, влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от четырех до шести необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. После повторного нарушения в течение года штраф увеличивается до семи - десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или заменится общественными работами на срок от тридцати до сорока часов.

С целью обеспечения здоровья нации и, в частности, здоровья молодежи, В.ПИСАРЕНКО считает необходимым обязать продавать пиво, алкогольные и слабоалкогольные напитки лишь после предъявления документа, подтверждающего, что покупателю уже исполнилось 18 лет.

По словам депутата, его законопроект направлен и на борьбу с пьянством. Для этого он предлагает налагать штраф от трех до пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан на тех, кто распивает пиво, алкогольные и слабоалкогольные напитки на производстве (на рабочих местах, в помещениях и на территории предприятий, учреждений, организаций) или находится на работе в состоянии опьянения. А те мастера, начальники участков, смен, цехов и другие руководители, которые принимают участие в пьянке на производстве с подчиненными им работниками или не отстраняют от работы лиц, находящихся в состоянии опьянения, будут вынуждены заплатить от четырех до шести необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.