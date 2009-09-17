Вода из бюветов - опасна для здоровья

Отсутствие единственной эксплуатационной службы столичных бюветов и массовые их отключения негативное влияю на качество воды в них.

Об этом заявил начальник Государственного управления охраны окружающей естественной среды в Киеве Александр Прогнимак.

Он отметил, что контроль за качеством воды в бюветах находится в компетенции государственной санитарно-эпидемиологической службы Киева. Специалисты этого ведомства ежегодно исследуют больше 4 тысяч проб питьевой воды из бюветов за санитарно-химическими бактериологическими показателями.

"Отклонения от нормативов отмечаются по химическим показателям лишь в 1,2% случаев, по бактериологическим - до 2,5% случаев. Бюветные комплексы с артезианской водой - важный источник водоснабжения для столицы, но, к сожалению, город рискует его потерять", - сказал Прогнимак.

Причиной этого он назвал отсутствие единственной службы, которое бы отвечало за эксплуатацию бюветов, подготовку и качество питьевой воды.

Также качество воды в бюветах, по словам Прогнимак, ухудшается из-за их массовых отключений.

В частности, на сегодня, по информации Государственной санитарно-эпидемиологической службы Киева, эксплуатация бюветных комплексов прекращена уже в 6 районах города: в Дарницком (21 бювет), Деснянском (26), Оболонском (22), Подольском (19), Святошинском (23) и Шевченковском (21).

"Застойные явления в неработающих артезианских скважинах могут стать источником загрязнения воды, которая угрожает самым сильным экологическим ударом и ухудшением эпидемиологической ситуации. При таких условиях, как утверждают специалисты санслужбы, безопасность воды из бюветов нельзя будет гарантировать", - считает эколог.

kiev.pravda.com.ua