В школах Киева организовать медосмотры учеников невозможно

Медицинские осмотры, которые ученики школ обязаны пройти в начале учебного года, организовать в помещениях школ невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на брифинге в мэрии первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она сообщила, что вопрос об организации медосмотров школьников в учебных заведениях, как это было во времена Советского Союза, поднимался на общественных слушаниях в КГГА.

“В советское время была такая система, когда в начале ученого года во все школы приходили специалисты из районных поликлиник, в течение первых двух месяцев (учебного года) обследовали детей. Проводили общее визуальное обследование, а там, где нужна была дополнительная консультация, – дети с родителями приглашались в поликлиники. Сейчас мы такой возможности не имеем. Вы знаете, что в школах практически нет медицинских кабинетов и нет возможности провести такие обследования на территории школ”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

В то же время она огласилась, что сейчас детям и их родителям из-за большой загруженности врачей в связи с массовыми медосмотрами сложно получить необходимые справки. И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что решение о медосмотрах предусматривало достаточно времени, но для них был определен неудачный период – три летних месяца, когда детей нет в городе, и сентябрь, который реально остается родителям для того, чтоб посетить всех врачей.

“Учитывая количество школьников в Киеве, а это 244 тыс. по данным на общественных слушаниях, невозможно за месяц провести столько качественных обследований и выдать справки детям. Потому мы сказали, что этот срок будет продлен на месяц или на два”, - заверила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.