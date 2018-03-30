Стресс губителен для здоровья

Стресс - это не болезнь, однако он приводит к возникновению и/или усугублению многих заболеваний. Проблемы со здоровьем начинаются только в том случае, если ослабевают защитные силы организма. Кто из нас не переживал случаев напряжения в семье, на работе или дома? Стресс и напряжение могут послужить толчком к появлению самых разных болезней.

Нас бесконечно атакует давление физическое и психологическое: на работе, дома и с детьми, со стороны супругов и стареющих родителей, давит положение в сфере безопасности и экономики, и даже погода. Постоянные удары и толчки приводят к появлению усталости, пессимизма, паники, раздражения, вечному ожиданию приговора и отсутствию удовлетворенности. Состояние вечного давления лишает нас удовольствия от жизни.

Стресс разрушает здоровье

Нельзя представить себе жизнь, лишенную волнений и напряжения, однако постоянное и сильное напряжение, согласно множеству проведенных исследований, губительно сказывается на нашем здоровье. Стресс поражает любую систему организма и может проявляться самыми разными симптомами: со стороны пищеварительной системы (запоры, поносы, синдром раздраженного кишечника, язва желудка), со стороны дыхательной системы, аллергия, усталость, трудности концентрации, внимания и памяти, головные боли, бессонница, депрессия и паника, и т.д. Стресс ослабляет иммунную систему и может привести к ухудшению течения различных заболеваний, таких как, например, воспалительные заболевания, пищеварительная система, болезни суставов, высокое давление, болезни сердца и сосудов, диабет, рак и т.д.

Стресс представляет собой древний механизм, который призван помогать человеческому организму в вопросах выживания. В древности первобытный человек постоянно сталкивался со смертельными опасностями, преодоление которых было необходимо, для того чтобы выжить.

Во время стресса в теле выделяются специальные гормоны, которые активизируют работу симпатической нервной системы, что приводит к усиленному сердцебиению, глубокому дыханию, активному поступлению крови в периферические отделы организма - руки и ноги и уменьшенному кровоснабжению внутренних органов (в результате этого их функционирование затрудняется). Такое состояние позволяет нам быстрее убежать или сражаться, что было актуально для выживания первобытного человека. Но сегодня в большинстве случаев мы не можем решить свои проблемы, убегая или атакуя, и наше тело получает приказы, которые приводят к сбою нормальной работы всех органов и систем.

Совершенствование образа жизни

Что же мы можем предпринять, чтобы уменьшить влияние стресса и предупредить развитие спровоцированных им болезней? Самыми эффективными, как ни странно, оказываются самые простые и всем известные рекомендации, как, например, физическая активность и правильное питание. Рекомендуемое питание должно быть более питательным, но менее жирным: фрукты, овощи, пищевые волокна, меньше красного мяса. Очень хороши цельные злаки (овес, греча, пшено, киноа, цельная пшеница, перловка, цельный рис и кукуруза), белки растительного происхождения (бобовые орехи, миндаль), семечки (тыквенные, подсолнуховые), растительное масло, рыба и т.д. Здоровое питание обеспечивает хорошее самочувствие.

Рекомендации по снижению напряжения

1. Укрепление семейных связей. Многочисленные исследования показывают, что семейные люди обладают лучшим здоровьем, чем одиночки, у них ниже риск получить тяжелое заболевание, попасть в аварию и даже умереть. Поэтому устанавливайте и берегите семейные связи.

2. Поддерживайте дружеские отношения. Встречи с друзьями это не только удовольствие, они важны для укрепления нашего душевного здоровья. Когда наши внутренние ресурсы истощаются, друзья способны снизить давление и напряжение, которое мы испытываем. Дружеские контакты приносят чувство удовлетворения, а моральная поддержка помогает легче переносить повседневные тяготы.

3. Духовность - важный показатель. В дни проблем и жизненных испытаний люди религиозные или относящиеся к какой-то из групп, занимающихся духовной практикой, черпают силы в свойственном таким группам подходе к трудностям, основанном на выработке терпения, сострадания, надежды и понимания. Эти качества ослабляют воздействие стресса.

4. Забота о домашних животных. Во многих научных работах, посвященных проблеме стресса, подчеркивается, что люди, являющиеся хозяевами домашних животных, легче переживают стресс, поскольку они более спокойны, довольны и удовлетворены жизнью.

5. Интересы и хобби. Крайняя степень напряжения и озабоченности, свойственная периодам стрессов, переносится легче, если человек отвлекается на свое любимое занятие. Постоянный ритуал действий разбивает напряжение и реакции, происходящие в организме, находят свой выход.

6. Неформальный подход. Иногда свежий взгляд на событие помогает увидеть незамеченный ранее выход, что приводит к ослаблению напряжения.

7. Использование техники медитации и успокоения. Люди, применяющие такие техники, могут добиваться понижения кровяного давления, тем самым снижая риск возникновения болезней сердца. Их власть над стрессом выше, взгляд на события оптимистичней. Во всем нужно стараться увидеть хорошую сторону, следует всегда помнить, что иногда в жизни, как в школе, трудные уроки приводят к высоким результатам.

8. Улыбайтесь! Ученые выяснили, что есть связь между лицевыми мышцами и участком головного мозга, ответственным за выработку нейрохимикатов, вызывающих приятные ощущения. Сходные результаты вызывают объятия и поцелуи.

9. Хороший контакт с окружающими. Четко и однозначно выраженная мысль способна значительно снизить непонимание и связанное с этим напряжение. Важно также уметь слушать. Следует выражать личную точку зрения и заботиться о том, чтобы люди правильно вас понимали.

10. Физические нагрузки и прекращение курения. Физическая активность снижает напряжение, уменьшает панику, а также смягчает депрессию и повышает низкую самооценку. Прекращение курения в течение двух дней приводит к улучшению функционирования легких, а также других органов и систем, к снижению риска заболевания раком, болезнями сердечно-сосудистой системы и т.д.

Каждый из нас переживает неудачи и падения. Но важно, чтобы эти ощущения не приобрели власть над нашей жизнью и не привели к низкой самооценке. Это поможет не только сохранить здоровье, но и преодолеть временные неудачи, и снова вернуть себе радость жизни.

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