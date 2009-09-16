США начали массовый выпуск вакцины от гриппа A/H1N1

В США начинается массовый выпуск вакцины против гриппа A/H1N1.

Об этом заявила министр здравоохранения Кэтлин СЕБЕЛИУС, передают «Вести.ру».

Право на производство препарата получат четыре фармацевтические компании. По словам министра, в ближайшие месяцы не исключена возможность мутации вируса. В таком случае формулу вакцины придется доработать.

Выпуск необходимых объемов препарата в США должен завершиться к октябрю. Вакцинация против вируса А/H1N1 коснется примерно трехсот миллионов американских граждан. В первую очередь, это люди с повышенным риском заражения в зависимости от вида деятельности или состояния здоровья.

Новый грипп официально приобрел статус пандемии в июне. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, количество заболевших может достигнуть 2 млрд. человек. Это примерно треть населения земного шара.