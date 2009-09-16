Комитет ВР и фонд Рината Ахметова “Развитие Украины” готовят новую редакцию закона о борьбе с туберкулезом

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и Благотворительный фонд Рината Ахметова “Развитие Украины” готовят новую редакцию закона о борьбе с туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Днепропетровске в рамках проведения выездного заседания комитета ВР сообщила его председатель Татьяна БАХТЕЕВА.

По ее словам, действующий закон принят еще в 2001 году, и однозначно должен быть пересмотрен.

«В новой редакции закона мы будем определять права больных туберкулезом, и права медработников, которые ежегодно заражаются из-за контакта с больными», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

По словам председателя комитета ВР, отдельная статья новой редакции закона будет определять юридическую ответственность для лиц, которые болеют туберкулезом, но не лечатся.

Т.БАХТЕЕВА отметила, что сегодня такой больной может лечиться, а может не лечиться, заставить лечиться нельзя даже больных, освобожденных из мест лишения свободы.

«Эти люди свободно перемещаются по территории Украины и контактируют со здоровыми людьми в быту. Я считаю, что юридическая ответственность для таких лиц важна для страны и ее населения», - подчеркнула Т.БАХТЕЕВА.