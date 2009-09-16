В Киеве состоится поход “Один день пешком ради жизни”

26 сентября в Киеве на Майдане Незалежности состоится гала-концерт по случаю 5-го благотворительного похода “Один день пешком ради жизни”. Об этом сообщила на пресс-конференции менеджер по связям с общественностью компании AVON Виктория ХАРЧЕНКО.

Она отметила, что эта акция организована благотворительным фондом «Здоровье женщины и планирование семьи» и компанией AVON. По ее словам, акция состоится на Майдане Незалежности с 10 до 19 часов в рамках программы AVON “Вместе против рака молочной железы”.

В.ХАРЧЕНКО сообщила, что в рамках акции пять женщин: Виктория ТИЩЕНКО (24 года) из Донецка, Марьяна ПАВЛИК (22 года) из Львова, Елена БОЛЬШАКОВА (18 лет) из Одессы, Елена ЗУБ (57 лет) из Харькова и Марина РЕВА (34 года) из Днепропетровска отправились пешком в Киев с целью привлечения внимания и убеждения украинских женщин в необходимости прохождения профилактических осмотров, а также здорового образа жизни. В.ХАРЧЕНКО подчеркнула, что именно “ответственность за собственное здоровье и свою семью, желание достучаться до сознания каждой украинской женщины побудили их принять участие в этой акции”.

В.ХАРЧЕНКО также сообщила, что в концерте примут участие певцы Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Алена ВИННИЦКАЯ, ГАЙТАНА, группы “Dazzle Dreams” и “С.К.А.Й”.

Председатель правления благотворительного фонда «Здоровье женщины и планирование семьи» Галина МАЙСТРУК сообщила, что 450 тысяч женщин ежегодно заболевают раком молочной железы в странах Европейского Союза, и из них умирают 49 тысяч. Она отметила, что на сегодняшний день нет точных данных относительно причины заболевания, но известны факторы, которые могут способствовать развитию данного заболевания. По ее словам, женщины должны знать эти факторы и должны следить за своим здоровьем, чтобы уменьшить возможность заболеть раком молочной железы.

Г.МАЙСТРУК подчеркнула, что у неактивных людей, которые не занимаются “спортом или физической культурой, то есть тех, кто не ведет активный образ жизни, риск заболеть раком молочной железы увеличивается на 30%”. Она отметила, что люди должны знать эту информацию, чтобы заботиться о своем здоровье. Говоря об акции, которая должна пройти 26 сентября, она сообщила, что в ней планируется участие более 150 женщин - больных раком молочной железы.

Генеральный директор компании AVON в Украине Орландо АНДРЕЙ отметил на пресс-конференции, что они были “одной из первых компаний в мире, которая заговорила о раке вообще и, в частности о раке молочной железы”. По его словам, компания финансирует “горячую линию” по вопросам рака молочной железы, куда можно позвонить телефону и получить консультацию специалистов. Он отметил, что с начала действия программы “Вместе против рака молочной железы”, то есть с 2001 года, было привлечено благотворительных средств на сумму 9 миллионов гривень для борьбы с этой болезнью. О.АНДРЕЙ отметил, что благодаря этому уже 8 онкологических клиник в разных регионах Украины получили аппаратуру для диагностики и лечения этой болезни. По его словам, в то же время очень важным является информирование людей относительно сохранения их здоровья.

Певица, посол программы AVON “Вместе против рака молочной железы” А.ВИННИЦКАЯ сообщила, что 26 сентября будут “протянуты сотни тысяч розовых лент” для объединения усилий в борьбе с этой болезнью.

Певица ГАЙТАНА сказала, что примет участие в концерте на Майдане Незалежности, чтобы привлечь внимание к проблеме заболевания раком молочной железы.

Певец Виталий КОЗЛОВСКИЙ отметил, что не может не участвовать в этой акции, поскольку артисты должны помогать людям своим творчеством. По его словам, если “существует проблема, то мы должны за нее взяться, и, наверное, достучаться до людей и показать им те проблемы, которые существуют, вселить в них веру и уверенность в завтрашнем дне”.

Лидер группы “Dazzle Dreams” Дмитрий ЦИПЕРДЮК отметил: “если даже жизнь одной женщины удастся спасти благодаря нашим песням”, то это будет не напрасное участие в акции.