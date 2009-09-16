Усилят контроль относительно прививок и вакцин

Генеральная прокуратура Украины внесла предписание министру здравоохранения Украины об усилении контроля над проведением прививок и качеством вакцин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, в связи с многочисленными обращениями родителей о нарушении прав детей при проведении вакцинации и широким обсуждением в СМИ фактов смерти девяти детей в Волынской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Черкасской областях, Генпрокуратура организовала проверку соблюдения требований Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

Проведенными прокурорскими проверками установлено нарушение медицинскими работниками требований законодательства о порядке проведения профилактических прививок. По их результатам прокурорами Донецкой, Запорожской, Черкасской областей возбуждены уголовные дела.

Ежегодно в Украине обязательными прививками охвачено свыше 1 млн. детей, состояние здоровья которых должным образом не обследовано, поскольку на сегодня нормативно не предусмотрено проведение углубленных медицинских осмотров перед вакцинацией, отсутствует надлежащий и достаточный врачебный патронаж после ее проведения. Родителям не предоставляется полная и объективная информация о необходимости и безопасности прививок. Проведение иммунизации в таких условиях угрожает жизни и здоровью детей, отмечает ГПУ.

С целью предотвращения ухудшения здоровья детей после медицинского вмешательства, Генеральная прокуратура 11 сентября 2009 года внесла предписание министру здравоохранения Украины с требованием изучить коллегиально с участием научных работников ситуацию в целом. Внести изменения в действующие нормативные акты, регламентирующие проведение вакцинации населения в части возрастного контингента детей, сроков и периодичности их прививки, перечня инфекций, против которых они осуществляются. Обнародовать результаты и сообщить родителей полную и объективную информацию по данным вопросам.

Также необходимо обеспечить закупку качественной вакцины, ввести обязательные углубленные медицинские осмотры детей с привлечением врачей узких специальностей с лабораторными обследованиями перед проведением прививок, отмечает Генпрокуратура.

Министерство обязано проверить соблюдение порядка предоставления справок о прививке и принять меры о недопущении незаконной их выдачи, привлечения к ответственности виновных лиц, отмечается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.