В Ивано-Франковской области нашли пропавшего 5-летнего львовянина

5-летнего мальчика, который потерялся в Стрыйском районе Львовской области, нашли через несколько дней в городе Долина Ивано-Франковской области. Об этом сообщил УНИАН начальник ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.

Как он рассказал, разрабатывалось несколько версий относительно того, куда мог деться мальчик – вплоть до версии о похищении и вывозе его за границу в качестве донора органов. Поиски продолжались, однако результата не давали. Тогда милиция решила обратиться в средства массовой информации. Фотографию ребенка разместили в газетах, на телевидении, информацию о пропавшем мальчике транслировали на районном радио.

«То, что мальчика нашли так скоро, можно считать чудом. Не известно как, но волны Стрыйского радио дошли до Ивано-Франковской области, их услышала женщина, которая видела пропавшего мальчика. Именно она и позвонила по телефону стрыйским милиционерам», - сообщил Д.ХАРЧУК.

Оказалось, что в день исчезновения Славко пошел на вокзал, сел на первый попавшийся автобус и поехал, как потом рассказал, к бабушке в Польшу. На малыша, который ехал один, никто из пассажиров не обратил внимания. Так маленький турист и добрался до Ивано-Франковской области.