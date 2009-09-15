В центре Львова во время ремонтных работ убило током мужчину
16:33, 15 сентября 2009Страна
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Смертельное поражение
В одном из жилых домов на улице Городоцкой в центре Львова, во время проведения ремонтных работ 36-летний львовянин был смертельно поражен током.
Как сообщили УНИАН во ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области, трагедия произошла вчера вечером. В подвальном помещении дома жители обнаружили труп мужчины. На месте происшествия выяснилось, что он проводил ремонтные работы в подвальном помещении, при этом грубо нарушил правила техники безопасности. Мужчина был поражен электрическим током, от чего и погиб.
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