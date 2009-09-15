Женщине удалили опухоль матки весом в 20 килограммов

Врачи Новосибирской областной клиническом больницы провели уникальную операцию 50-летней пациентке по удалению опухоли матки, весившей почти 20 килограммов.

Из-за угрозы значительной кровопотери операция длилась почти три часа, сообщили в департаменте здравоохранения Новосибирской области.

"У стола вместо обычной бригады из двух хирургов на этот раз работали трое: удержать в руках опухоль размером с троих новорожденных детей и весом почти два десятка килограммов вдвоем было просто невозможно", - отметили в ведомстве.

По словам врачей, пациентка не наблюдалась у гинеколога более семи лет, за это время опухоль смогла прорасти в кровеносные сосуды тела.

"При этом ее нисколько не смущало, что при хрупком телосложении у нее растет живот: к моменту операции он был размером с 40-недельную беременность", - сообщили медики.

В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно, а послеоперационный период идет в штатном режиме.

korrespondent.net