Доброжелательное общение снижает риск инфаркта и гриппа

Результаты исследования британских и австралийских ученых показали, что социальная активность столько же важна для поддержания здоровья человека, как занятие спортом, диета или лекарства.

Об этом сообщила лондонская газета Daily Express.

Активное общение в рамках различных социальных групп и коллективов способствует снижению риска инфаркта миокарда, инсульта и даже гриппа.

Издание приводит результаты исследования профессора Джолэнды Джеттен из австралийского Университета Куинслэнда, согласно которым увлеченные беседы за столом, включая в ресторанах и кафе, повышают активность работы головного мозга, что самым позитивным образом сказывается на здоровье.

"Мы обнаружили, насколько важно находиться в социальной группе и идентифицировать себя с каким-либо определенным коллективом", - подчеркнула Джеттен.

По ее мнению, многочисленные заболевания, прежде всего, психологические являются следствием недостатка позитивного общения человека.

При этом особенную ценность имеет дружба между людьми, замечает профессор.

korrespondent.net