Доброжелательное общение снижает риск инфаркта и гриппа
Дружба и здоровье
Результаты исследования британских и австралийских ученых показали, что социальная активность столько же важна для поддержания здоровья человека, как занятие спортом, диета или лекарства.
Об этом сообщила лондонская газета Daily Express.
Активное общение в рамках различных социальных групп и коллективов способствует снижению риска инфаркта миокарда, инсульта и даже гриппа.
Издание приводит результаты исследования профессора Джолэнды Джеттен из австралийского Университета Куинслэнда, согласно которым увлеченные беседы за столом, включая в ресторанах и кафе, повышают активность работы головного мозга, что самым позитивным образом сказывается на здоровье.
"Мы обнаружили, насколько важно находиться в социальной группе и идентифицировать себя с каким-либо определенным коллективом", - подчеркнула Джеттен.
По ее мнению, многочисленные заболевания, прежде всего, психологические являются следствием недостатка позитивного общения человека.
При этом особенную ценность имеет дружба между людьми, замечает профессор.